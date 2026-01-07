俳優の天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、でんでん、塚地武雅が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加。天海は、サプライズで『キントリ』メンバーからのサプライズメッセージに万感の思いを語った。【写真】うるうる⋯目を真っ赤にする天海祐希天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦