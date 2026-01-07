テレビ大分 およそ半世紀にわたりガソリン税に上乗せされていた暫定税率が2025年末に廃止されました。 7日発表された最新の県内のガソリン価格は160.7円とおよそ4年半前の水準まで下がっています。 石油情報センターによりますと県内の5日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり160.7円でした。 前回の調査が行われた2025年12月22日から1円値下がりしています。 1974年に導入され、およそ