きょう1月7日は、「七草の日」ですね。富山市の神社では、春の七草がゆを食べて、無病息災を願う行事が行われました。セリ、ナズナ、ゴギョウなどの春の七草は邪気を追い払うとされています。薬の神をまつる豊栄稲荷神社では、江戸時代から七草の行事が受け継がれています。「七草 なぐさ…」「七草の歌」に合わせて、神職が七草を丁寧に刻みました。そして、刻んだ七草は、無病息災を願って七草がゆにし、参拝者に振る舞われまし