宇奈月温泉の旅館の関係者がきょう新年のあいさつで県庁を訪れました。宇奈月温泉につながる富山地方鉄道本線の存続や黒部宇奈月キャニオンルートの早期の一般開放などを求めました。県庁を訪れたのは宇奈月温泉旅館協同組合と、女将たちでつくる「かたかご会」のメンバーあわせて10人です。組合によりますと、北陸新幹線の開業から10年となった去年は宇奈月温泉に前の年とほぼ同じおよそ30万人が訪れたということです