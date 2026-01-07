政府が経済対策として全国の自治体に推奨している「おこめ券」について射水市は来月上旬から順次配布する予定です。政府は食料品の価格高騰対策として「おこめ券」の配布を自治体に推奨しています。射水市は「おこめ券」を市内の75歳以上の人だけの世帯と生活保護世帯に来月上旬から順次配布することをきょう明らかにしました。1枚440円分の「おこめ券」を1世帯あたり11枚4840円分配布します。コメ以外にも使える店もあり射水市は