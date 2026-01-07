大分県宇佐市の中心部にホテルが2月オープンするのを前に、7日関係者などに向けた内覧会が行われました。 宇佐市四日市に新たにオープンするのは「宇佐グランドホテル」です。 宇佐グランドホテル 地域振興などを目的に2024年から計画が進められ総事業費はおよそ21億円に上ります。 ホテルは8階建てで客室は93室。長期滞在が可能な洋風のスイートルームのほか和室なども用意されていま