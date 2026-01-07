ブリュッセルのEU本部【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局が7日発表したユーロ圏20カ国の2025年12月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比2.0％上昇した。伸び率は前月から0.1ポイント縮小した。エネルギー価格の下落などが影響した。インフレが鈍化するのは2カ月ぶり。欧州中央銀行（ECB）が目標とする2％前後の水準が続いている。品目別では「エネルギー」が1.9％下がり、下落率は前月から1.4ポイント拡大した。「