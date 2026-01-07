県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格はおととい時点で155.9円となり、2週間前より2.2円値下がりしました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は155.9円で、年末年始を挟んだ2週間前より2.2円値下がりしました。レギュラーガソリンにはこれまで1リットルあたり25.1円の暫定税率が上乗せされていましたが、先月31日に廃止されました。政府は、暫定税率の廃