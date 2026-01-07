1月7日に国立代々木競技場 第二体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、千葉ジェッツがJR東日本秋田PECKERSと対戦した。 千葉Jは同点で迎えた第1クォーター開始1分43秒からディー・ジェイ・ホグ、富樫勇樹、田代直希の連続得点で11－2。その後、3点差まで詰め寄られたが、瀬川琉久、原修太、ナシール・リトルが応戦し、28ᦁ