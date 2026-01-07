○ＤＮＣ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.80％にあたる260万株(金額で23億円)を上限に、8日～13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○セレンＨＤ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる19万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月13日から5月29日まで。 ［2026年1月7日］ 株探ニュース