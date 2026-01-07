―改正物流効率化法が4月に施行、求められるビジネスモデルの革新― 物流・運輸業界では2024年4月からトラックドライバーに労働時間の上限規制が適用された「2024年問題」に続き、新たに物流効率化に関する義務を課す「2026年問題」という変革の波が押し寄せている。これは国内貨物量の約半分をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者などを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告