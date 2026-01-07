調査会社が２０２５年１２月に行った調べによりますと、親せきなどに渡すお年玉の総額は１万円未満、１万～３万円未満、このあたりが多くなっています。さらに、この物価高の中、お年玉の金額を増額しない人は８５．２％にのぼりました。 また、研究機関が小学生のお年玉の使い道を調べた調査では、１位は実に半数以上がお年玉を「貯金」に回すという結果でした。ＳＴＶが小学生から高校生に行った取材でも、「貯金する」