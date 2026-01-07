韓国発、鹿児島空港行きの航空機に乗り、コカインを密輸したとして、アメリカ国籍の女が、7日までに逮捕・送検されました。空港に到着後、鹿児島税関支署の職員が、手荷物検査で発見したということです。（仁田尾美菜キャスター）「こちらは、実際に密輸されたコカインの現物。こちらのケースに入っているのがリュックサックの中から見つかった」麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、アメリカ国籍