JR東海・JR西日本は7日、2026年度の東海道・山陽新幹線「のぞみ」を全席指定として運行する期間を発表した。ゴールデンウィーク・お盆・年末年始に加え、シルバーウィークも「全席指定」の対象とする。また、ゴールデンウィークは4月24日〜5月6日、年末年始は12月25日〜翌1月5日と期間が延びた。区間・列車は、東京〜博多を運転するすべて