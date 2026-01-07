南阿蘇鉄道が、阿蘇の新酒を楽しめる冬場限定の観光列車の運行を始めます。1月7日、試乗会が行われました。 【写真を見る】新酒と阿蘇の冬景色に乾杯！観光列車「TRAIN BAR 千本櫻」1月10日から運行開始熊本 南阿蘇鉄道が1月10日から運行を始めるのは、観光列車「TRAIN BAR 千本櫻」です。 酒と景色を楽しめる「大人旅の観光列車」として企画したもので、車内にはバーカウンターが設けられ、高森町の酒蔵が作る