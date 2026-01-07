荒汐部屋での出稽古で、若隆景と相撲を取る新大関安青錦＝東京都中央区大相撲の新大関安青錦が7日、東京都中央区の荒汐部屋へ出稽古して幕内若隆景らと9番取り、初場所（11日初日・両国国技館）前の本格的な稽古を締めくくった。3日の始動から急ピッチで調整し「どんどん感覚が戻った。そのまま場所に臨みたい」と語った。若隆景とは4勝4敗。速攻や出し投げを見せた一方で、上体が起きて懐に入られる一番もあった。「速いし立