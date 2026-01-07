青森県東方沖を震源とする先月８日の地震の際、津波警報が発表された同県八戸市内で、避難中とみられる車が渋滞を引き起こしていたことが、情報サービス会社「Ａｇｏｏｐ（アグープ）」（東京）によるスマートフォンの位置情報分析で判明した。到達した津波は最大４０センチで人的被害はなかったが、国は歩行困難な人などを除いて「徒歩避難」を原則としており、避難のあり方に課題が残った。「青信号に変わっても前に進まなく