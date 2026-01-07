アメリカ・ジョージア州でカメラが捉えたのは、飲食店に侵入した白いパーカーの男。画面手前にいる店員をちらちらと気にしながら右に左に移動し、店内を物色します。別のカメラの映像をみると、男が身をかがめて向かったのはレジです。引き出しに手をかけた次の瞬間、突然、カウンターの下に身を隠します。従業員が目と鼻の先にいたことを察知したのでしょうか。その動きは、まるで“忍者”。その後、諦めたのか様子を見ながら後ず