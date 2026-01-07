セブンス・ベガが1月7日、2026年最初のデジタルシングル「Slump!」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオが公開となった。楽曲「Slump!」は“スランプ”をテーマに、ビターで大人な質感を持つオルタナティヴロックナンバーだ。そのミュージックビデオは、目まぐるしく変わる模様を“スランプ”になぞらえ、シブヤカンナ(G, Vo)の揺れ動く内面を象徴的に描写したもの。感情の停滞や焦燥感、不安定な思考のループ