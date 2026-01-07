Suspended 4thが3月、東名阪ツアー＜Suspended 4th pre “Parallel The Galaxy Rev.2”＞を開催することが発表となった。2026年初の自主企画＜Parallel The Galaxy Rev.2＞は、久しぶりのインストゥルメンタルでのライブだ。名古屋の路上ライブでは日常的に行っているものの、ライブハウスでオフボーカルのライブは今回が2回目。3月13日に東京・Spotify O-nest、3月19日に大阪・心斎橋ANIMA、3月25日に愛知・名古屋 JAMMIN’といっ