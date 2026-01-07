テスコム電機は、低温×大風量の広がる風とプロテクトイオンを搭載した「プロテクトイオン ヘアドライヤー（TD462A）」を2026年1月中旬より発売します。カラーはピンク（-P）とグレー（-H）の2色。公式オンラインサイトでの販売価格は6578円（税込）。 「プロテクトイオン ヘアドライヤー（TD462A）」 記事のポイント 髪へのやさしさを考えた低温風と、髪のツヤをアップするプロテクトイオンを搭載。髪をいたわりながら