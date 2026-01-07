VTuberグループ・あおぎり高校が、1月21日にリリースするメジャー1stアルバム『あおバム』より、リード曲「諸行無常ってやつですか？」を1月14日に先行配信することを発表した。先行配信に合わせ、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-save / Pre-addキャンペーンの実施も決定。また、先日公開された『あおバム』のクロスフェード動画では、「諸行無常ってやつですか？」を含む全10曲で構成されたアルバムの世界観を一足早く楽しむ