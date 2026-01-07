山崎まさよしが、30周年イヤーとして今回新たな企画を発表した。その企画とは、1月14日0時より“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信リリースされるとのこと。現時点でどんなアーティストがどの楽曲をトリビュートするのか明らかにされておらず、詳細は後日発表になるので、続報を楽しみにしていてほしい。◾️ベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』2025年