中島健人が、2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』の収録楽曲・映像詳細を解禁した。本作は、NO.1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した楽曲集になっているという。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』オープニングテーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」に加え、本人が作詞作曲を手がけた楽曲、アーティスト提供曲など合計14曲を収録。“Dream”