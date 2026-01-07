川平慈英と浦井健治がダブル主演するミュージカル『最強のふたり』が、5月1日よりヒューリックホール東京ほかにて上演されることが決定した。【写真】川平慈英と浦井健治がダブル主演！ミュージカル『最強のふたり』5名のキャラショット世界中で愛され、日本でも大ヒットを記録した仏映画『最強のふたり』。全世界で記録的動員数を誇る実話を基にした名作映画が、世界初演となるオリジナル・ミュージカルとして日本で制作さ