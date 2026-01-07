日本調教師会関東本部の新年会が１月７日、茨城県・つくば市内のホテルで行われた。はじめに昨年末に合格した新規調教師２名の紹介が行われ、その後に今春定年引退を迎える調教師に花束が贈られ、長年の労をねぎらった。４調教師の最初に登壇した根本康広調教師は栗田徹調教師から花束を贈られ「すでに引退した先輩調教師も来ていますが、これで３月から私も調教師ではなく引退調教師になります。『ザ・ロイヤルファミリー』の