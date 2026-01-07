1月6日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の新春4時間スペシャルで、timeleszの松島聡（28）が新レギュラーに就任することが発表された。しかし、ネット上では別の候補者が加入することを期待していた人もいたようで――。松島は番組の途中で、MCの笑福亭鶴瓶（74）に呼び込まれて登場。松島の登場はゲストも知らされておらず、サプライズな演出にスタジオではどよめきが起こった。さらに松島は、ゲスト出演の再現ド