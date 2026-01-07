中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、中国とベネズエラの協力は国際法と両国の法律で保護されていると表明した。毛氏は次のように述べた。米国はベネズエラの石油業界に対し、長期にわたり不法な一方的制裁を科し、最近はあろうことかベネズエラに武力を行使し、ベネズエラの経済・社会秩序に深刻な打撃を与え、世界の産業・サプライチ