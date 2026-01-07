中国政府は、日本が半導体などの原料を不当に安く輸出したとしてダンピングの疑いで調査を開始したと発表しました。中国商務省は7日、半導体の製造などに使われる化合物、「ジクロロシラン」について、日本が不当に安く輸出したダンピングの疑いがあるとして、調査を開始したことを明らかにしました。調査の理由について商務省は、「2022年から24年にかけて日本からの輸入量は増加し、価格は31パーセント下落したことで、国内産業