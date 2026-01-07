富山市生まれの直木賞作家、源氏鶏太の企画展が高志の国文学館で始まるのを前に、母校である富山商業高校の書道部員が、きょう書道パフォーマンスを披露しました。富山商業高校・書道部の2年生14人が勇壮なパフォーマンスでしたためたのは源氏鶏太の言葉です。「ユーモア」、そして「勇気」という言葉が力強い字で表現されました。富山商業高校書道部宮腰杷侑 部長「私たちの先輩である源氏鶏太さんについてみ