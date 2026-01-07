【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局が7日発表したユーロ圏20カ国の2025年12月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比2.0％上昇した。伸び率は前月から0.1ポイント縮小した。エネルギー価格の下落などが影響した。