【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】大開脚からの美脚スピンキック元チアリーダーの美女レスラーが長い美脚をフル活用した“大開脚”攻撃と鋭いスピンキックでファンの度肝を抜いた。女子インターコンチネンタル王座戦での一コマ。マキシン・デュプリがベッキー・リンチを相手に怒涛のラッシュを仕掛けた。デビュー当初は劣等生と呼ばれた過去を払拭すべく、マキシンは王者のプライドを懸