多くの人が「矢」の行方を見守ります。弥彦神社で1月7日、五穀豊穣や開運などを願う新年恒例の「弓始神事（ゆみはじめしんじ）」が行われました。雪景色の中、多くの参拝客が訪れていた7日の弥彦神社。（リポート）「神社の境内には新春恒例の行事を見ようとたくさんの人が駆けつけています」毎年1月7日に行われている「弓始神事」です。1年の五穀豊穣や開運を願って行われる伝統行事で少なくとも江戸時代から続くとされてい