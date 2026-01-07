雪肌精から「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」が2026年3月16日に発売となる。■日中用美白UV乳液独自の美白・肌あれ防止有効成分である甘草由来有効成分W-グリチルレチン酸ステアリルを配合し、肌あれを防ぎながらメラニンの生成を抑制、シミ・ソバカスを防ぐ処方設計。国産ハトムギエキスをはじめとする和漢植物由来の美容成分を厳選配合し、肌本来の澄んだ透明感へ導く設計となる。なめらかモイスト処方により、