ASHADAから「まつげ美容液」が2026年1月3日にAmazonアスハダストアより発売となった。■まつ毛を健やかに導く集中ケアキャピキシルやワイドラッシュを配合し、まつ毛にうるおいを与えながら、ハリ・ツヤのある健やかな印象へ導くまつげ美容液。3種のヒアルロン酸、3種のセラミド、3種のダメージケア成分を配合し、乾燥や摩擦によるダメージをケアしながら、しなやかなうるおいをキープ。メイクやまつエク、まつ毛パーマなどで負担