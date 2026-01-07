東京空港交通は、ウェブ回数券「冬の割引キャンペーン」を2025年12月16日から2月28日まで販売している。対象は新宿エリア発着の成田空港線で、往復のうち復路を半額とし、5,400円で販売する。小人運賃の設定はなく、大人運賃のみとする。同回数券の購入・利用者から抽選で10名に、リムジンバスオリジナルグッズが当たる企画も実施する。利用期限は購入日から2か月間で、最長で4月28日まで。払い戻しはリムジンバス予約ウェブで受け