江戸時代に海外から長崎へ伝わったとされる「けん玉」。 集中力やバランス感覚が身に付くため、子どもの教育にも適しているそうです。 （参加した児童） 「けん玉大好きです」 （参加した児童） 「今まで練習してきたことを発揮できるように頑張ります」 長崎市で開かれた「けん玉大会」。 27回目となる今年は県内24の学童クラブから600人あまりの児童が参加しました。 レベルごとに6つのグ