米不足問題の解決の一助になるかもしれません。山口市の企業が飼料用として使われることの多い多収穫品種のコメを人向けに栽培し、7日に試食会を開きました。山口市の秋川牧園直売店で行われた試食会。用意されたのはおかゆです。（試食した人）「お米の味がしっかりしておいしい（飼料用のお米なんですよ）そんなふうには思えない」使っているお米は多収穫品種のひとつ「ふくひびき」でコシヒカリといった普通の品種より1.5ᦉ