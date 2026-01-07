2024年12月に周防大島町で起こったスクールバスの接触事故を受け、ドライバーに向けた安全講習会が開かれました。講習会に参加したのは町の教育委員会がスクールバスの運行を委託している、バス・タクシー会社のドライバーら24人です。町教委によりますと、2024年12月、児童8人を乗せたスクールバスがガードレールや郵便ポストなどに接触。70代の男性運転手は警察に通報せずに運