生産量に加え、産出額も日本一になった「かごしま茶」の初取引が7日、鹿児島市で行われました。1キロあたりの平均価格は、2025年の2倍となり、2011年以降最も高い価格となりました。かごしま茶の新春初取引会には、県内の卸売業者や生産者など約200人が参加しました。南九州市や霧島市など県内10市町から、92点のお茶7.4トンが出品されました。需要の高まりが期待される中、10年間保管した茶葉も初めて出品され、参加者は香