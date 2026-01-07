県関係の国会議員による年頭記者会見です。アメリカ軍岩国基地を抱える県東部が地元の自民党議員は、国の防衛力強化への意欲を示しました。（岸信千世氏）「我が国の防衛費も順調に1年ずつ伸ばしてきている、これは（安全保障）環境に適した額と考えている」山口2区選出の岸信千世衆議院議員は中国との関係について「安全保障では厳しい状況だが、経済・文化的交流はある」とし、「ちゃんと相対さなければいけない隣国」と表現しま