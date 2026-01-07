カープの新入団選手が入寮しました。「おはようございまーす」７日、廿日市市の大野寮に育成を含む９人のルーキーが続々と入っていきました。ドラフト１位の平川蓮に割り振られた部屋は１０４号室。森下暢仁や小園海斗らも過ごした「出世部屋」です。毎年注目されるのがルーキーたちの持ち物。平川が持ってきたのは色紙とマットです。色紙は仙台のお寺の住職の方からもらいました。■広