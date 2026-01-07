1月7日は七草です。鹿児島市の神社では、七草参りをする子どもたちで賑わいました。晴れ着姿の子どもたちに将来の夢を聞きました。七草参りは数え年で7歳になる子どもたちの健やかな成長を願う、鹿児島ならではの風習です。晴れ着に身を包んだ子どもたちは祈願を受けたあと「七草がゆ」や「千歳あめ」をもらっていました。（母）「こんなに大きくなったのだなと思って、本当に感慨深い」神様にどんなお願いをしたのか聞いて