北陸の冬の味覚「寒ブリ」。実は今シーズン、石川県では不漁が続いています。鮮魚店ではなんとか少ないブリを価格を据え置いて販売しているといいますが、不漁による高値もあり売り上げが全く立たないといいます。最高級ブリ「煌」の初競り「よっしゃあ！復興の能登寒ブリや！日本一や！」(12月1日)北陸の冬の味覚「寒ブリ」。県内の定置網で水揚げされた最高級のブリ「煌（きらめき）」に12月、400万円の値がつくなど、県内外にブ