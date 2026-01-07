「当店の防災用品はこちらの売り場に置いています」庄原市内のホームセンター。防災グッズのコーナーには、家具の転倒防止に役立つ商品のほか、手袋や携帯用トイレなど、災害時に最低限必要となる３０点ほどが入った防災バッグなどが並びます。■ジュンテンドー庄原店細貝政夫さん「（きのうは）急に縦揺れがしてきましたので、建物が全体が揺れているような感じを受けました」７日、島根県