全国の「うまいもの」が大集合した物産展が、下関市で始まりました。大丸下関店の6階で行われている「全国有名うまいもの大会」には、初登場8店を含む44店が出店し、海産物に弁当、スイーツなど全国23都道府県の選りすぐりの「うまいもの」がずらりと並んでいます。こちらは、初登場の逸品京都府にあるハイライト食堂のチキンカツサンドです。（ハイライト食堂3代目 辻井一喜さん）「チキンカツ定食が名物でして、そのチキン