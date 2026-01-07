ÀÐÀî¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¤¤¿¤±¡Ö¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê3½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¡¢7Æü·ê¿åÄ®¤Ç½é½Ð²Ù¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê¤âÂç¤­¤¯¡¢Æù¸ü¤Ç»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¤¤¿¤±¡Ö¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¡×¡£ÎãÇ¯¤Ê¤é12·î¤Ë½é½Ð²Ù¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤Î½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤è¤½3½µ´ÖÃÙ¤ì¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤Î½é½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Î¤È¤Æ¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢¸¶ÌÚ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Î¤È115¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â²¹ÅÙ¤ä¿å¤ä¤ê¤Ê¤ÉºÏÇÝ´ÉÍý¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤Î²¿ÇÜ