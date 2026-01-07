自身が経営する飲食店で「占い」と称して、20代の女性客にわいせつな行為をした疑いで70代の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、飲食店経営・松島照幸容疑者です。松島容疑者は2025年12月18日、熊本市にある自身が経営する飲食店で、26歳の女性客にわいせつな行為をした疑いが持たれています。この飲食店では、松島容疑者が占いも行っていて、「占い」と称してわいせつな行為をしたとみられています。松島