「レアアースはありとあらゆる物に」ニトリ会長が懸念中国が軍事転用の可能性がある品目の日本への輸出を禁止したことについて、経済界から懸念の声が相次ぎました。【写真を見る】ニトリ会長「レアアースはあらゆる部品に」 中国の輸出規制に日本の経済界からも懸念の声政府には「早く手を打ってほしい」ニトリHD似鳥昭雄 会長「レアアースはありとあらゆる物の部品に全部入っているのではないか。こういう携帯なん