モデルが着用しているのがIXIの「オートフォーカス」眼鏡/IXI（CNN）フィンランドの新興アイウェアメーカーIXIが、装着者のニーズを感知して「オートフォーカス」するスマートグラスの開発を進めている。見た目はまるで普通の眼鏡だ。この眼鏡は、内蔵されたアイトラッキング（視線追跡）センサーと液晶が瞬時に度数を調整する。同社によると、既存の二重焦点（遠近両用）レンズや可変焦点レンズを改善したものだという。既存のレ